"Мне приятно". Буданов отреагировал на "заочный арест" судом в России

Суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту, отметило российское пропагандистское агентство ТАСС Фото: president.gov.ua

Буданова цитирует "Украинская правда".

"Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – отметил глава украинской разведки.

Как сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС, суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре прошлого года, ему якобы предъявлено обвинение по четырем статьям.