"Мне приятно". Буданов отреагировал на "заочный арест" судом в России

Буданова цитирует "Украинская правда".
"Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – отметил глава украинской разведки.
Как сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС, суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре прошлого года, ему якобы предъявлено обвинение по четырем статьям.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны 5 августа 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.