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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мне приятно". Буданов отреагировал на "заочный арест" судом в России

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Суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту, отметило российское пропагандистское агентство ТАСС
Суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту, отметило российское пропагандистское агентство ТАСС
Фото: president.gov.ua

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал решение Лефортовского суда Москвы, который его заочно арестовал 21 апреля.

Буданова цитирует "Украинская правда".

"Вы знаете, сколько времени уже работаю, и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – отметил глава украинской разведки.

Как сообщает в Telegram российское пропагандистское агентство ТАСС, суд в Москве заочно арестовал Буданова по делу о взрыве на Керченском мосту в октябре прошлого года, ему якобы предъявлено обвинение по четырем статьям.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны 5 августа 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Москва, арест, разведка, война России против Украины, Крымский мост, суд, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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