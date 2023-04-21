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Суд в Москве заочно арестовал Буданова – росСМИ

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В пресс-службе суда уточнили, что Буданов проходит "по делу о терроризме"
В пресс-службе суда уточнили, что Буданов проходит "по делу о терроризме"
Фото: gur.gov.ua

Суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом 21 апреля со ссылкой на пресс-службу суда сообщило пропагандистское агентство ТАСС.

В пресс-службе суда уточнили, что Буданов проходит "по делу о терроризме".

В ГУР Минобороны Украины решение российского суда не комментировали.

Контекст:

Издание ZN.UA писало что Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР Минобороны проводило в аннексированном Крыму в 2016 году. Спустя четыре года информацию об операции и ее подробности российские спецслужбы слили через сайт, контролируемый боевиками "ДНР".

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвали автомобиль офицера украинской разведки. Агентство LIGA.net сообщало, что целью диверсантов из РФ был Буданов.

Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя поддельные паспорта граждан Кыргызстана.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны 5 августа 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, арест, война России против Украины, суд, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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