Суд в Москве заочно арестовал Буданова – росСМИ

В пресс-службе суда уточнили, что Буданов проходит "по делу о терроризме".

В ГУР Минобороны Украины решение российского суда не комментировали.

Контекст:

Издание ZN.UA писало что Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР Минобороны проводило в аннексированном Крыму в 2016 году. Спустя четыре года информацию об операции и ее подробности российские спецслужбы слили через сайт, контролируемый боевиками "ДНР".

4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвали автомобиль офицера украинской разведки. Агентство LIGA.net сообщало, что целью диверсантов из РФ был Буданов.

Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя поддельные паспорта граждан Кыргызстана.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны 5 августа 2020 года. Он сменил на этой должности Василия Бурбу.