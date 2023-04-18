"Долетают до Москвы и дальше". Буданов рассказал об украинских беспилотниках

Буданов говорит, что украинские БПЛА могут лететь до Москвы и даже дальше Фото: gur.gov.ua

Комментируя утверждение, что украинские БПЛА "уже почти долетают до Москвы", Буданов заметил: "А почему почти? Долетают до Москвы и дальше".

Он отказался раскрывать планы Украины по применению беспилотников и не ответил на вопрос о готовности с их помощью уничтожать какие-либо объекты в Москве.

"Что вы от меня ждете, просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете? [Если] без деталей – давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает", – заявил глава ГУР МО.