"Долетают до Москвы и дальше". Буданов рассказал об украинских беспилотниках

Комментируя утверждение, что украинские БПЛА "уже почти долетают до Москвы", Буданов заметил: "А почему почти? Долетают до Москвы и дальше".
Он отказался раскрывать планы Украины по применению беспилотников и не ответил на вопрос о готовности с их помощью уничтожать какие-либо объекты в Москве.
"Что вы от меня ждете, просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете? [Если] без деталей – давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает", – заявил глава ГУР МО.
В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".
Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".
14 марта СМИ сообщили, что жители Московской области РФ начали регулярно сообщать о беспилотниках. Большинство БПЛА были замечены над жилыми домами, один – возле нефтеперерабатывающего завода.
19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.
3 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе атаковал беспилотник. В происшествии он обвинил Вооруженные силы Украины.
6 апреля в России заявили о падении самодельного беспилотника с камерами на территории завода "Факел" в Химках (Подмосковье), что севернее Москвы. По данным росСМИ, на этом заводе производят системы противовоздушной обороны "Тор" и С-400 и модернизируют С-300 и "Осу".