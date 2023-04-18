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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Долетают до Москвы и дальше". Буданов рассказал об украинских беспилотниках

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Буданов говорит, что украинские БПЛА могут лететь до Москвы и даже дальше
Буданов говорит, что украинские БПЛА могут лететь до Москвы и даже дальше
Фото: gur.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV, опубликованном 17 апреля, признал, что Москва находится в радиусе действия украинских беспилотников.

Комментируя утверждение, что украинские БПЛА "уже почти долетают до Москвы", Буданов заметил: "А почему почти? Долетают до Москвы и дальше".

Он отказался раскрывать планы Украины по применению беспилотников и не ответил на вопрос о готовности с их помощью уничтожать какие-либо объекты в Москве.

"Что вы от меня ждете, просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете? [Если] без деталей – давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в Российской Федерации. Это аномально, так просто не бывает", – заявил глава ГУР МО.

Контекст:

В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

14 марта СМИ сообщили, что жители Московской области РФ начали регулярно сообщать о беспилотниках. Большинство БПЛА были замечены над жилыми домами, один – возле нефтеперерабатывающего завода.

19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.

3 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе атаковал беспилотник. В происшествии он обвинил Вооруженные силы Украины.

6 апреля в России заявили о падении самодельного беспилотника с камерами на территории завода "Факел" в Химках (Подмосковье), что севернее Москвы. По данным росСМИ, на этом заводе производят системы противовоздушной обороны "Тор" и С-400 и модернизируют С-300 и "Осу".

Теги: Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, разведка, ПВО, воздушное пространство, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, Подмосковье, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты, военная разведка
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