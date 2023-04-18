"Эффект не достигнут". Буданов рассказал, к чему должна была привести утечка секретных документов из Пентагона

Буданов отмечает, что слив американских секретных документов - информационная спецоперация, и такие случаи в работе разведок - не редкость Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

"Прежде всего, нужно сказать, что все это является стандартной специальной информационной операцией", – заявил глава ГУР МО, добавив, что целью была "компроментация" отношений между рядом государств.

Он рассказал, что для создания "утечки" и проведения специальной информационной операции нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вымышленные.

"Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает. Поэтому стандартная формула для таких операций – это 70−80% правды общей, а 20−30% - это видоизмененные или искусственно созданные факты. Но именно они и являются ключевыми", – пояснил Буданов.

Он добавил, что "определенные разногласия" в слитых документах специалисты видят.

"А вот, сколько там в процентах этого всего будет, поймем впоследствии", – отметил разведчик..

Глава ГУР МО заявил, что эта утечка не стала для него неожиданностью.

"Мы в режиме постоянных информационных атак и специальных информационных операций живем длительный промежуток времени", – сказал он.

Буданов также отметил, что утечка документов "не такая уж и большая" – ранее публиковались гораздо большие по объему и количеству материала "сливы".

Скажу, что эффект не достигнут. [Ожидалось, что им станет] недоверие, которое должно было активировать определенные декларативные заявления со стороны Украины и со стороны других стран, в конечном итоге в сочетании с определенными противоречиями имели бы разрушительный эффект. Но этого не произошло", – подытожил глава ГУР МО.

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины. В том числе потому, что Украина не поделилась с США планом контрнаступления, так как сомневалась в способности Вашингтона сохранить тайны, писало 13 апреля The Associated Press.





