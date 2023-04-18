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"Эффект не достигнут". Буданов рассказал, к чему должна была привести утечка секретных документов из Пентагона

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Буданов отмечает, что слив американских секретных документов - информационная спецоперация, и такие случаи в работе разведок - не редкость
Буданов отмечает, что слив американских секретных документов  - информационная спецоперация, и такие случаи в работе разведок - не редкость
Скриншот: Телеканал "Рада" / YouTube

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию NV, опубликованном 17 апреля, рассказал, что утечка секретных документов из Пентагона была призвана посеять недоверие между США и партнерами, в том числе Украиной.

"Прежде всего, нужно сказать, что все это является стандартной специальной информационной операцией", – заявил глава ГУР МО, добавив, что целью была "компроментация" отношений между рядом государств.

Он рассказал, что для создания "утечки" и проведения специальной информационной операции нужны как правдивые факты, так и видоизмененные или вымышленные.

"Но они должны быть комбинированы, иначе это просто не работает. Поэтому стандартная формула для таких операций – это 70−80% правды общей, а 20−30% - это видоизмененные или искусственно созданные факты. Но именно они и являются ключевыми", – пояснил Буданов.

Он добавил, что "определенные разногласия" в слитых документах специалисты видят.

"А вот, сколько там в процентах этого всего будет, поймем впоследствии", – отметил разведчик..

Глава ГУР МО заявил, что эта утечка не стала для него неожиданностью.

"Мы в режиме постоянных информационных атак и специальных информационных операций живем длительный промежуток времени", – сказал он.

Буданов также отметил, что утечка документов "не такая уж и большая" – ранее публиковались гораздо большие по объему и количеству материала "сливы".

Скажу, что эффект не достигнут. [Ожидалось, что им станет] недоверие, которое должно было активировать определенные декларативные заявления со стороны Украины и со стороны других стран, в конечном итоге в сочетании с определенными противоречиями имели бы разрушительный эффект. Но этого не произошло", – подытожил глава ГУР МО.

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых  якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины. В том числе потому, что Украина не поделилась с США планом контрнаступления, так как сомневалась в способности Вашингтона сохранить тайны, писало 13 апреля The Associated Press.



Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР

14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.

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