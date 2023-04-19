Британские разведчики подчеркивают, что РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сфабрикованной и манипулятивной информации.
Поясняется, что одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание" сообщений, когда Россия продвигает информацию от доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.
По данным британской разведки, эта методика направлена на сокрытие источника информации (дезинформации), чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты сообщений, маскируя при этом свой личный интерес.
Представители российского государства подают сфабрикованные сообщения как организованно, так и конъюнктурно.
"Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", – отмечают в минобороны Великобритании.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута Донецкой области начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что в последнее время российские информационно-психологические операции сосредоточились на теме Бахмута неоднократно приводила их примеры, развенчивая фейки.