Украина с самого начала российского вторжения противостоит российским информационным атакам Фото: ssu.gov.ua

Британские разведчики подчеркивают, что РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сфабрикованной и манипулятивной информации.

Поясняется, что одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание" сообщений, когда Россия продвигает информацию от доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более популярные или государственные СМИ.

По данным британской разведки, эта методика направлена на сокрытие источника информации (дезинформации), чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает вводящие в заблуждение фрагменты сообщений, маскируя при этом свой личный интерес.

Представители российского государства подают сфабрикованные сообщения как организованно, так и конъюнктурно.

"Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины", – отмечают в минобороны Великобритании.