Буданов: Украинская разведка имеет источники в ближайших кабинетах к Путину. Мы обычно знаем, что происходит

Он отметил, что точно предсказал полномасштабное вторжение РФ перед его началом в феврале прошлого года.
По словам Буданова, у ГУР "есть свои источники" – "так сказать, в ближайших кабинетах [к Путину], поэтому мы обычно знаем, что происходит".
Кроме того, как указал начальник ГУР, украинская разведка перехватывала опрос внутри России, проведенный МВД РФ, который показал, что основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри страны-оккупанта РФ.
Буданов заявлял в интервью, опубликованном 29 июня, что Путина уберут с должности президента "более-менее легально".
По словам начальника ГУР, ситуация во время мятежа Пригожина показала, что общество в России расколото. В ключевые дни мятежа, 24-го и 25 июня, российское МВД оценило, что Пригожин пользовался поддержкой населения в 17 из 46 регионов России, а Путин мог рассчитывать на лояльность 21 региона, рассказал Буданов в интервью, обнародованном 5 июля. В остальных регионах наблюдалось примерное равенство сторонников первого и второго, подчеркнул он, сославшись на секретное внутреннее исследование, проведенное МВД РФ. "Российская Федерация находится на грани гражданской войны", – добавил Буданов.
По мнению главы украинской разведки, если бы мятеж Пригожина удался, Россия бы уже разделилась на две части.