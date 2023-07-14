Буданов: Украинская разведка имеет источники в ближайших кабинетах к Путину. Мы обычно знаем, что происходит

Буданов заявлял в интервью, опубликованном 29 июня, что Путина (на фото) уберут с должности президента РФ "более-менее легально" Фото: kremlin.ru

Он отметил, что точно предсказал полномасштабное вторжение РФ перед его началом в феврале прошлого года.

По словам Буданова, у ГУР "есть свои источники" – "так сказать, в ближайших кабинетах [к Путину], поэтому мы обычно знаем, что происходит".

Кроме того, как указал начальник ГУР, украинская разведка перехватывала опрос внутри России, проведенный МВД РФ, который показал, что основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри страны-оккупанта РФ.