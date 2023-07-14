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Буданов: Украинская разведка имеет источники в ближайших кабинетах к Путину. Мы обычно знаем, что происходит

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Буданов заявлял в интервью, опубликованном 29 июня, что Путина (на фото) уберут с должности президента РФ "более-менее легально"
Буданов заявлял в интервью, опубликованном 29 июня, что Путина (на фото) уберут с должности президента РФ "более-менее легально"
Фото: kremlin.ru

Украинская разведка имеет источники "в ближайших кабинетах" к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину. Об этом в интервью Reuters, опубликованном 14 июля, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что точно предсказал полномасштабное вторжение РФ перед его началом в феврале прошлого года.

По словам Буданова, у ГУР "есть свои источники" – "так сказать, в ближайших кабинетах [к Путину], поэтому мы обычно знаем, что происходит".

Кроме того, как указал начальник ГУР, украинская разведка перехватывала опрос внутри России, проведенный МВД РФ, который показал, что основатель признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет поддержку внутри страны-оккупанта РФ.

Контекст:

Буданов заявлял в интервью, опубликованном 29 июня, что Путина уберут с должности президента "более-менее легально".

По словам начальника ГУР, ситуация во время мятежа Пригожина показала, что общество в России расколото. В ключевые дни мятежа, 24-го и 25 июня, российское МВД оценило, что Пригожин пользовался поддержкой населения в 17 из 46 регионов России, а Путин мог рассчитывать на лояльность 21 региона, рассказал Буданов в интервью, обнародованном 5 июля. В остальных регионах наблюдалось примерное равенство сторонников первого и второго, подчеркнул он, сославшись на секретное внутреннее исследование, проведенное МВД РФ. "Российская Федерация находится на грани гражданской войны", – добавил Буданов.

По мнению главы украинской разведки, если бы мятеж Пригожина удался, Россия бы уже разделилась на две части.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, разведка, МВД РФ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, президент, интервью, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, мятеж Пригожина
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