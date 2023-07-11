В ходе мятежа Пригожина вагнеровцы прибыли к хранилищу ядерного оружия РФ, но внутрь не попали – Буданов

Агентство отмечает, что когда вагнеровцы направлялись из Ростовской области в сторону Москвы, часть из них отделилась и направилась в сторону объекта "Воронеж-45", и в районе поселка Таловая, примерно за 100 км от этой базы, путь слежения обрывается.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил Reuters, что вагнеровцы достигли ядерного объекта. По его данным, мятежники намеревались добыть небольшие ядерные заряды советских времен, чтобы "поднять ставки" в мятеже.
Буданов утверждает, что вагнеровцы добрались до закрытой двери склада с ядерным оружием, но "в техническую часть они не попали".
Источник агентства в Кремле "частично подтвердил показания Буданова". Собеседник журналистов отметил, что мятежники Пригожина попали "в зону особого интереса", что вызвало волнения американцев о судьбе ядерных боеприпасов. Подробностей источник не привел.
Собеседник Reuters на оккупированном Россией востоке Украины утверждает, что ситуация с объектом "Воронеж-45" вызвала обеспокоенность в Кремле и дала "импульс для поспешного прекращения мятежа".
25 июня Reuters писало со ссылкой на бывших разведчиков США, что, как и во время потрясений при развале СССР, Америка опасается возможной "кражи боеголовки командиром-беспредельщиком" из советского ядерного арсенала.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Президент страны-агрессора России Владимир Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.