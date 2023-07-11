В ходе мятежа Пригожина вагнеровцы прибыли к хранилищу ядерного оружия РФ, но внутрь не попали – Буданов

С помощью ядерного оружия вагнеровцы собирались поднять ставки в мятеже, сказал Буданов Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что когда вагнеровцы направлялись из Ростовской области в сторону Москвы, часть из них отделилась и направилась в сторону объекта "Воронеж-45", и в районе поселка Таловая, примерно за 100 км от этой базы, путь слежения обрывается.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил Reuters, что вагнеровцы достигли ядерного объекта. По его данным, мятежники намеревались добыть небольшие ядерные заряды советских времен, чтобы "поднять ставки" в мятеже.

Буданов утверждает, что вагнеровцы добрались до закрытой двери склада с ядерным оружием, но "в техническую часть они не попали".

Источник агентства в Кремле "частично подтвердил показания Буданова". Собеседник журналистов отметил, что мятежники Пригожина попали "в зону особого интереса", что вызвало волнения американцев о судьбе ядерных боеприпасов. Подробностей источник не привел.

Собеседник Reuters на оккупированном Россией востоке Украины утверждает, что ситуация с объектом "Воронеж-45" вызвала обеспокоенность в Кремле и дала "импульс для поспешного прекращения мятежа".

25 июня Reuters писало со ссылкой на бывших разведчиков США, что, как и во время потрясений при развале СССР, Америка опасается возможной "кражи боеголовки командиром-беспредельщиком" из советского ядерного арсенала.