"Цели определены". Лукашенко рассказал, кто будет принимать решение о применении российского ядерного оружия в Беларуси – он, или Путин

По словам Лукашенко, РФ и Беларусь совместно обеспечивают контроль за хранением ядерного оружия.
"Применение ядерного оружия, даже если бы Россия решила это сделать, я уверен, что со своим ближайшим союзником, она бы посоветовалась бы. А тем более – мы", – подчеркнул политик.
Он добавил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.
Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не собирается никого атаковать с помощью российского ядерного оружия.
"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", – пригрозил политик.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.
25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.
Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.