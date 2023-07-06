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"Цели определены". Лукашенко рассказал, кто будет принимать решение о применении российского ядерного оружия в Беларуси – он, или Путин

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Лукашенко отметил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с Путиным
Лукашенко отметил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с Путиным
Фото: president.gov.by (архив)

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщил 6 июля, что "определенное количество" российских ядерных боеголовок переместили на территорию республики не по земле. Об этом Лукашенко сказал на пресс-конференции в Минске, его цитирует сайт президента Беларуси.

По словам Лукашенко, РФ и Беларусь совместно обеспечивают контроль за хранением ядерного оружия.

"Применение ядерного оружия, даже если бы Россия решила это сделать, я уверен, что со своим ближайшим союзником, она бы посоветовалась бы. А тем более – мы", – подчеркнул политик.

Он добавил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не собирается никого атаковать с помощью российского ядерного оружия.

"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", – пригрозил политик.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц он заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Наличие ядерных зарядов в Беларуси пока маловероятно, проинформировали 5 июля в Генштабе ВСУ.

Президент США Джо Байден считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, президент, пресс-конференция
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