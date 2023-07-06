"Цели определены". Лукашенко рассказал, кто будет принимать решение о применении российского ядерного оружия в Беларуси – он, или Путин

Лукашенко отметил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с Путиным Фото: president.gov.by (архив)

По словам Лукашенко, РФ и Беларусь совместно обеспечивают контроль за хранением ядерного оружия.

"Применение ядерного оружия, даже если бы Россия решила это сделать, я уверен, что со своим ближайшим союзником, она бы посоветовалась бы. А тем более – мы", – подчеркнул политик.

Он добавил, что даже при проработке менее важных операций созванивается с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что Беларусь якобы не собирается никого атаковать с помощью российского ядерного оружия.

"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", – пригрозил политик.