Оккупанты сосредоточили наступление на пяти направлениях, успеха не имеют – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области", – отмечается в сводке.

В Генштабе ВСУ отметили, что на лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Ивановского Донецкой области. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Пивничного", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области.

"На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области", – заявили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Степного Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.