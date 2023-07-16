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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточили наступление на пяти направлениях, успеха не имеют – Генштаб ВСУ

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Украинские силы продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях
Украинские силы продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений. Об этом 16 июля в вечерней сводке в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области", – отмечается в сводке. 

В Генштабе ВСУ отметили, что на лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области.

"На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районах Орехово-Василевки, Григоровки и Ивановского Донецкой области. Также противник предпринял попытки восстановить утраченное положение северо-западнее Курдюмовки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Пивничного", – говорится в сообщении.

На авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области.

"На шахтерском направлении, в северной части Старомайорского Донецкой области, противник предпринял неудачную попытку восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Времевки, Благодатного и Макаровки Донецкой области", – заявили в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что на марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Степного Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0R5yzThYgRojiHCryDd6jxU2bn7zwvhC5T9brEyo8yppcLFyy2NCcxWkcvYvvN6Wml

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 16 июля 2023 года, составили около 237 680 военных убитыми, 8026 боевых бронированных машин, 4107 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, оборона, Марьинка, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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