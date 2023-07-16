Более 3600 оккупантов, 26 танков и 115 артсистем. В Минобороны Украины назвали российские потери за неделю

Силами обороны Украины был уничтожен один вражеский вертолет, две крылатые ракеты и 135 беспилотников разных типов, подсчитал Павлюк.

Кроме того, украинские защитники, по данным Минобороны Украины, уничтожили 29 танков и 62 боевых бронированных автомобилей оккупантов.

Среди российских потерь также 115 артиллерийских систем, 13 РСЗО, 12 установок ПВО, 115 единиц автотехники и 38 единиц спецтехники.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 16 июля 2023 года, составили около 237 680 военных убитыми, 8026 боевых бронированных машин, 4107 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.