Оккупанты на таврийском направлении потеряли за сутки больше роты живой силы и пять гаубиц -- Тарнавский

"На таврийском направлении силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", – написал он.

Командующий заявил, что за сутки были уничтожены 33 единицы военной техники противника, в том числе две боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, САУ "Пион", зенитный ракетный комплекс "Стрела", станция РЭБ “Поле-21” и автомобильная техника.

Также, по данным Тарнавского, были уничтожены девять складов боеприпасов врага.