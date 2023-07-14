Оккупанты на таврийском направлении потеряли за сутки больше роты живой силы и пять гаубиц -- Тарнавский

"На таврийском направлении силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", – написал он.
Командующий заявил, что за сутки были уничтожены 33 единицы военной техники противника, в том числе две боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, САУ "Пион", зенитный ракетный комплекс "Стрела", станция РЭБ “Поле-21” и автомобильная техника.
Также, по данным Тарнавского, были уничтожены девять складов боеприпасов врага.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 июля 2023 года, составили около 236 590 военных убитыми, 8008 боевых бронированных машин, 4097 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.