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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на таврийском направлении потеряли за сутки больше роты живой силы и пять гаубиц -- Тарнавский

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Украинские артиллеристы уничтожают десятки единиц российской техники каждые сутки
Украинские артиллеристы уничтожают десятки единиц российской техники каждые сутки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1177 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 14 июля в Telegram.

"На таврийском направлении силы обороны системно выбивают неприятеля с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты", – написал он.

Командующий заявил, что за сутки были уничтожены 33 единицы военной техники противника, в том числе две боевые бронированные машины, две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, САУ "Пион", зенитный ракетный комплекс "Стрела", станция РЭБ “Поле-21” и автомобильная техника.

Также, по данным Тарнавского, были уничтожены девять складов боеприпасов врага.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 июля 2023 года, составили около 236 590 военных убитыми, 8008 боевых бронированных машин, 4097 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, раненые, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, контрнаступление, Александр Тарнавский
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