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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях, за сутки произошло 39 боестолкновений – Генштаб ВСУ

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В июне в Минобороны сообщали, что некоторых направлениях украинские военные перешли к наступательным действиям
В июне в Минобороны сообщали, что некоторых направлениях украинские военные перешли к наступательным действиям
Фото: EPA

За прошлые сутки произошло 39 боестолкновений между укрианскими военнослужащими и российскими оккупантами. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 16 июля.

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

В Генштабе, в частности, отметили, что на Купянском направлении украинские военные "стойко держат оборону".

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. [...] На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. [...] На авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. [...] На vарьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. На iахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – проинформировали в пресс-центре.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также украинские военные в течение суток уничтожили семь разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции радиоэлектронной борьбы два средства противовоздушной обороны и еще три "важных объекта противника", добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023wSgiKDgUnCcJx8o26HJV2HGexzvGTsGUx25Ln3y83HnXjwShwq3YcPyju6kSV4ql

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины
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