Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях, за сутки произошло 39 боестолкновений – Генштаб ВСУ

В июне в Минобороны сообщали, что некоторых направлениях украинские военные перешли к наступательным действиям Фото: EPA

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

В Генштабе, в частности, отметили, что на Купянском направлении украинские военные "стойко держат оборону".

"На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. [...] На бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. [...] На авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. [...] На vарьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. На iахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – проинформировали в пресс-центре.

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны в сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также украинские военные в течение суток уничтожили семь разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, пять артиллерийских средств на огневых позициях, четыре района сосредоточения живой силы, четыре станции радиоэлектронной борьбы два средства противовоздушной обороны и еще три "важных объекта противника", добавили в Генштабе.