Из интерната в Запорожской области оккупанты вывезли в неизвестном направлении 200 пациентов – Генштаб ВСУ

"Установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен. В дальнейшем на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в своих целях.