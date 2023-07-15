Из интерната в Запорожской области оккупанты вывезли в неизвестном направлении 200 пациентов – Генштаб ВСУ

"Установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволен. В дальнейшем на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в своих целях.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. По состоянию на июль на мелитопольском направлении ВСУ проводят контрнаступательную операцию.
Потери российских войск в Украине по состоянию на 15 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 237 180 человек личного состава.