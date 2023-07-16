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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине 40 авиаударов. Ночью атаковали зенитными ракетами – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают обстреливать Украину, сообщили в Генштабе
Оккупанты продолжают обстреливать Украину, сообщили в Генштабе
Фото: EPA

15 июля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами, беспилотниками Shahed и наносила авиаудары. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 16 июля.

"За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа Shahed, двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА", – сообщили в Генштабе.

Также за сутки оккупанты нанесли 40 авиационных ударов и совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

В ночь на 16 июля войска страны-агрессора нанесли удары зенитными управляемыми ракетами. В Генштабе сообщили, что информация об этой атаке уточняется.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023wSgiKDgUnCcJx8o26HJV2HGexzvGTsGUx25Ln3y83HnXjwShwq3YcPyju6kSV4ql

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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