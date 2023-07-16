Оккупанты за сутки нанесли по Украине 40 авиаударов. Ночью атаковали зенитными ракетами – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа Shahed, двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены два ударных БПЛА", – сообщили в Генштабе.

Также за сутки оккупанты нанесли 40 авиационных ударов и совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

В ночь на 16 июля войска страны-агрессора нанесли удары зенитными управляемыми ракетами. В Генштабе сообщили, что информация об этой атаке уточняется.