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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю Россия запустила по Украине 86 дронов-камикадзе, а силы обороны освободили 7 км² на бахмутском направлении – Маляр

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На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели силы обороны ежедневно продвигались
На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели силы обороны ежедневно продвигались
Фото: EPA

С 10-го по 16 июля страна-агрессор Россия нанесла по территории Украины 15 ракетных ударов. Об этом утром 17 июля сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

Также за неделю РФ нанесла 355 авиационных ударов и запустила 86 иранских ударных дронов типа Shahed.

Маляр также уточнила, что на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области в течение прошлой недели силы обороны ежедневно продвигались.

"За прошедшую неделю, в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на бахмутском направлении освобождена территория 7 км². Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 км²", – добавила замминистра.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям

После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, военные, Минобороны, страна-агрессор, Анна Маляр, война России против Украины, Бахмут, деоккупация, россияне, силы обороны Украины
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