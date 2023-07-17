За неделю Россия запустила по Украине 86 дронов-камикадзе, а силы обороны освободили 7 км² на бахмутском направлении – Маляр

Также за неделю РФ нанесла 355 авиационных ударов и запустила 86 иранских ударных дронов типа Shahed.

Маляр также уточнила, что на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области в течение прошлой недели силы обороны ежедневно продвигались.

"За прошедшую неделю, в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на бахмутском направлении освобождена территория 7 км². Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 км²", – добавила замминистра.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.

После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.