Украинская авиация нанесла 15 ударов по оккупантам за сутки – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны", – указано в сводке.

В свою очередь, российские оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, в течение суток нанесли шесть ракетных и 38 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Также россияне десятки раз обстреляли из артиллерии и минометов украинские населенные пункты.

"В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в Генштабе ВСУ.