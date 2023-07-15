Сырский показал, как украинские военные уничтожили комплекс "Муром-М" российских оккупантов. Видео

"Прекрасная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М". Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе", – сообщил командующий.

Он опубликовал видео уничтожения комплекса.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 15 июля 2023 года, составили около 237 180 военных убитыми, 8019 боевых бронированных машин, 4102 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.