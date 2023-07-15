Сырский показал, как украинские военные уничтожили комплекс "Муром-М" российских оккупантов. Видео

"Прекрасная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа "Муром-М". Он был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе", – сообщил командующий.
Он опубликовал видео уничтожения комплекса.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 15 июля 2023 года, составили около 237 180 военных убитыми, 8019 боевых бронированных машин, 4102 танка, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники.
При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.