Из Десны вытащили российский танк. Его передадут ВСУ

По внешним признакам танк не имеет значительных повреждений, отметили в ведомстве Фото: Державна спеціальна служба транспорту / UA State Special Transport Service / Facebook

"У военных станет еще на один танк больше! Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными оперативным командованием "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица в Черниговской области", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по внешним признакам танк не имеет значительных повреждений.

"Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины. Отметим, что в ходе боев под Черниговом российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Так что местные жители прозвали свой поселок "второй Чернобаевкой", – сообщили в ведомстве.