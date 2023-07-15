Из Десны вытащили российский танк. Его передадут ВСУ

"У военных станет еще на один танк больше! Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными оперативным командованием "Север" извлекли российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе поселка Шестовица в Черниговской области", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по внешним признакам танк не имеет значительных повреждений.
"Российский танк будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных сил Украины. Отметим, что в ходе боев под Черниговом российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Так что местные жители прозвали свой поселок "второй Чернобаевкой", – сообщили в ведомстве.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Черниговскую область от оккупантов освободили весной 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли 4102 танка.