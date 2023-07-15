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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Маскировка не помогла". Контрразведчики СБУ показали, как сожгли новейший российский танк. Видео

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Контрразведка СБУ заявила об уничтожении трех танков оккупантов, среди которых Т-90М, который в России считается передовым
Контрразведка СБУ заявила об уничтожении трех танков оккупантов, среди которых Т-90М, который в России считается передовым
Фото: kremlin.ru (иллюстративное)

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе очередной операции уничтожили три российских танка, в числе которых Т-90М "Прорыв", который оккупанты считают передовым, и Т-90. Видео боевой работы пресс-служба СБУ обнародовала в Telegram 14 июля.

"Военные контрразведчики СБУ жгут оккупантов: маскировка Т-90М не помогла. Наши специалисты в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", – говорится в сообщении.

Кроме подбитых танков, как отметили в спецслужбе, список потерь оккупантов пополнили четыре боевые машины пехоты и три бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники, три единицы инженерной техники и прочее.

По данным СБУ, всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки в результате огневых ударов уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.

Контекст:

Танк Т-90М "Прорыв" – это модернизированная версия танка Т-90. Он оснащен всеракурсной защитой, мощными трансмиссией и двигателем. На нем установлен комплекс динамической защиты "Реликт", который должен уберечь машину от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Россияне практически не используют при ведении боевых действий свои основные боевые танки Т-90М, которые считаются в РФ передовыми. Всего их у РФ около сотни, и в Украине оккупанты потеряли по меньшей мере 15 танков Т-90М, рассказал 16 марта представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык. Он отмечал, что такой танк стоит около $5 млн.

Украинские военные уже фиксировали, в том числе на видео, уничтожение танков "Прорыв" в Украине. 

Аналитики проекта Oryx, которые анализируют данные из открытых источников, нашли подтверждение потери Россией 22 танков Т-90М. Два из них захвачены украинскими войсками как трофеи.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 14 июля 2023 года, составили около 236 590 военных убитыми, 8008 боевых бронированных машин, 4097 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: СБУ, танки, контрразведка, российская агрессия, война России против Украины, Служба безопасности Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
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