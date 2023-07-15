"Маскировка не помогла". Контрразведчики СБУ показали, как сожгли новейший российский танк. Видео

Контрразведка СБУ заявила об уничтожении трех танков оккупантов, среди которых Т-90М, который в России считается передовым Фото: kremlin.ru (иллюстративное)

"Военные контрразведчики СБУ жгут оккупантов: маскировка Т-90М не помогла. Наши специалисты в контрнаступлении уничтожают российскую технику и "минусуют" пехоту, чтобы бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ освободить украинскую землю", – говорится в сообщении.

Кроме подбитых танков, как отметили в спецслужбе, список потерь оккупантов пополнили четыре боевые машины пехоты и три бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники, три единицы инженерной техники и прочее.

По данным СБУ, всего с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки в результате огневых ударов уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.