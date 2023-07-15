Оккупанты на таврийском направлении за сутки потеряли более двух рот убитыми и ранеными – Тарнавский

Войска РФ совершили 536 обстрелов.

В то же время артиллерийские подразделения сил обороны выполнили 1296 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены шесть единиц военной техники противника", – говорится в сообщении.

В частности, военные уничтожили две боевые бронированные машины, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и автомобильную технику. Также были уничтожены три склада с боеприпасами.