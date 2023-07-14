Зеленский провел заседание ставки. Обсуждали обстановку на фронте, военную помощь, логистику и защиту северных границ

Зеленский: С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует Фото: EPA

На заседании докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Они обсудили ситуацию на фронте, продвижение украинских войск и оборону.

Министр обороны Алексей Резников докладывал о новых пакетах военной помощи, а вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков – об улучшении логистики поставок.

"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание размеров ремонта. Доклады [министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра] Камышина и [командующего сил логистики Юрия] Гуляка. Защита атомных станций и северной границы. Результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра [внутренних дел Игоря] Клименко, главы ГПСУ [Сергея] Дейнеко, главного инспектора Минобороны [Игоря] Воронченко. С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника Главного управления разведки Минобороны [Кирилла] Буданова", – заявил Зеленский.



