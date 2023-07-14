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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. Обсуждали обстановку на фронте, военную помощь, логистику и защиту северных границ

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Зеленский: С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует
Зеленский: С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

На заседании докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Они обсудили ситуацию на фронте, продвижение украинских войск и оборону.

Министр обороны Алексей Резников докладывал о новых пакетах военной помощи, а вице-премьер по вопросам восстановления Украины – министр по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков – об улучшении логистики поставок.

"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание размеров ремонта. Доклады [министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра] Камышина и [командующего сил логистики Юрия] Гуляка. Защита атомных станций и северной границы. Результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра [внутренних дел Игоря] Клименко, главы ГПСУ [Сергея] Дейнеко, главного инспектора Минобороны [Игоря] Воронченко. С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует. Доклад начальника Главного управления разведки Минобороны [Кирилла] Буданова", – заявил Зеленский.


Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал заседания ставки более 25 раз, предыдущий раз – 5 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, оружие, военная помощь, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война России против Украины, Валерий Залужный, Александр Сырский, Кирилл Буданов, Александр Камышин, логистика, Александр Тарнавский
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