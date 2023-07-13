Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла, оккупанты "очень обеспокоены" – Тарнавский

Решение о тех участках территории, где можно использовать кассетные боеприпасы, будет принимать высшее руководство, отметил генерал Тарнавский Скриншот: Факти ICTV / YouTube

По его словам, украинские военные "только что получили их", но "еще не использовали".

Тарнавский отметил, что "противник также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество". Он добавил, что оккупанты "откажутся от той части местности, где это можно использовать".

Тарнавский рассказал, что решение о тех участках территории, где можно использовать кассетные боеприпасы будет принимать высшее руководство. Это "очень мощное оружие", подчеркнул бригадный генерал ВСУ.

Тарнавский заявил, что использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных районах, даже если они заняты оккупантами.

Россияне думают, что украинские военные будут применять их на всех участках фронта, продолжил генерал, "они – очень обеспокоены".

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN проинформировал 13 июля, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

По его словам, украинская сторона "будет фиксировать места их применения и определять приоритетность усилий по разминированию", а США будут "помогать в этом в тех местах, где они [украинцы] предоставят условия".

Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.