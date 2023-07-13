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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина уже получила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла, оккупанты "очень обеспокоены" – Тарнавский

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Решение о тех участках территории, где можно использовать кассетные боеприпасы, будет принимать высшее руководство, отметил генерал Тарнавский
Решение о тех участках территории, где можно использовать кассетные боеприпасы, будет принимать высшее руководство, отметил генерал Тарнавский
Скриншот: Факти ICTV / YouTube

Украина получила от США кассетные боеприпасы, они могут "радикально изменить" ситуацию на поле боя в войне против страны-агрессора РФ. Об этом 13 июля в интервью CNN сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, украинские военные "только что получили их", но "еще не использовали".

Тарнавский отметил, что "противник также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество". Он добавил, что оккупанты "откажутся от той части местности, где это можно использовать".

Тарнавский рассказал, что решение о тех участках территории, где можно использовать кассетные боеприпасы будет принимать высшее руководство. Это "очень мощное оружие", подчеркнул бригадный генерал ВСУ.

Тарнавский заявил, что использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных районах, даже если они заняты оккупантами.

Россияне думают, что украинские военные будут применять их на всех участках фронта, продолжил генерал, "они – очень обеспокоены".

В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN проинформировал 13 июля, что Украина взяла на себя обязательство применять кассетные боеприпасы, которые ей поставят США, только в "соответствующих местах", а не в населенных пунктах.

По его словам, украинская сторона "будет фиксировать места их применения и определять приоритетность усилий по разминированию", а США будут "помогать в этом в тех местах, где они [украинцы] предоставят условия".

Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: США, Украина, военная помощь, кассетные бомбы, ВСУ, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, Александр Тарнавский
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