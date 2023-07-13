Глава Пентагона о кассетных снарядах для Украины: Они не просят боеприпасы, чтобы вторгнуться в другую страну, как это сделали россияне

По его словам, украинская сторона "будет фиксировать места их применения и определять приоритетность усилий по разминированию", а США будут "помогать в этом в тех местах, где они [украинцы] предоставят условия".
Остин отметил, что Украина "ведет тяжелую борьбу за защиту своей суверенной территории". Как указал глава Пентагона, "они [украинцы] не просят боеприпасы для того, чтобы вторгнуться в другую страну, как это сделали россияне", которые "используют кассетные боеприпасы с самого начала".
В Белом доме заявляли, что поставки кассетных боеприпасов Киеву носят временный характер, пока производство артиллерийских снарядов в США достигнет уровня, позволяющего удовлетворить потребности Украины.
"В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 мм Украина не имела бы достаточно артиллерии не только для проведения этого контрнаступления, но и, возможно, для защиты занимаемых позиций. Мы не были готовы оставить Украину беззащитной. На этом точка", – пояснил на брифинге 11 июля советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Президент США Джо Байден, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, указал 7 июля, что оно было "очень трудным", но Киев нуждается в боеприпасах в ходе контрнаступления в войне против страны-агрессора РФ.
Как указал CNN, кассетные боеприпасы будут совместимы с американскими 155-миллиметровыми гаубицами, которые Украина получила от США ранее.
Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.
26 июня конгрессмены от Республиканской партии Джо Уилсон и Виктория Спартц, а также от Демократической партии Стив Коэн обратились к Байдену с призывом начать поставки таких боеприпасов Украине "для использования против российской армии и наемников".
30 июня канал NBC со ссылкой на двух американских высокопоставленных чиновников сообщил, что США склоняются к предоставлению Украине кассетных боеприпасов и могут объявить об этом уже в следующем месяце.
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.