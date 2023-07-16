"Бежали куда-то орки, в итоге – "200-е" и "300-е". Сырский опубликовал видео работы ВСУ по оккупантам в районе Белогоровки

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге – "200-е" и "300-е", – написал комментарий к видео Сырский.

Сырский регулярно публикует видео работы сил обороны на востоке Украины. Так, накануне, 15 июля, он обнародовал видеокадры, как украинские военные с помощью ударного БПЛА-камикадзе уничтожили комплекс "Муром-М" российских оккупантов.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 июля, украинские военные с начала полномасштабного нападения страны-оккупанта РФ ликвидировали около 237 680 российских оккупантов, а также тысячи единиц вооружений.