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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оккупанты уничтожены". Сырский показал удар украинских военных по району скопления сил противника

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Силы обороны ведут наступательные действия на нескольких направлениях
Силы обороны ведут наступательные действия на нескольких направлениях
Фото: ЕРА

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский 11 июля в Telegram опубликовал видео ликвидации одного из районов скопления живой силы российских оккупантов.

По его словам, на видео попала работа воинов 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Благодаря работе аэроразведки было обнаружено сосредоточение живой силы россиян. Точным выстрелом большого калибра оккупанты были уничтожены!" – подчеркнул Сырский.

На каком именно участке фронта было снято видео, он не уточнил.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Александр Сырский
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