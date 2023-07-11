"Оккупанты уничтожены". Сырский показал удар украинских военных по району скопления сил противника

По его словам, на видео попала работа воинов 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Благодаря работе аэроразведки было обнаружено сосредоточение живой силы россиян. Точным выстрелом большого калибра оккупанты были уничтожены!" – подчеркнул Сырский.

На каком именно участке фронта было снято видео, он не уточнил.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.