Оккупанты сосредоточили усилия на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло 30 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что на бахмутском направлении "под плотным огнем артиллерии противника" украинские военные успешно отразили атаки окупантов в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области.
"На авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. [...] На марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. [...] На iахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск", – проинформировали в Генштабе.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также украинские военные уничтожили три российских разведыватьельных беспилотника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, семи артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.