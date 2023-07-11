Оккупанты сосредоточили усилия на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло 30 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на бахмутском направлении "под плотным огнем артиллерии противника" украинские военные успешно отразили атаки окупантов в районе населенного пункта Григорьевка Донецкой области.

"На авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. [...] На марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. [...] На iахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. [...] На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск", – проинформировали в Генштабе.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также украинские военные уничтожили три российских разведыватьельных беспилотника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, семи артиллерийских средств на огневых позициях, станцию радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.