Оккупанты за сутки нанесли 48 авиаударов и нанесли ракетный удар по Николаеву – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди", – говорится в сообщении.
В ночь на 11 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В Генштабе отметили, что информация о последствиях этой атаки уточняется.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в пресс-центре.
Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные целы были сбиты.
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладения в регионе. Пострадавших нет.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".