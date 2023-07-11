Оккупанты за сутки нанесли 48 авиаударов и нанесли ракетный удар по Николаеву – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Николаева. Также, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди", – говорится в сообщении.

В ночь на 11 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В Генштабе отметили, что информация о последствиях этой атаки уточняется.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в пресс-центре.

Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные целы были сбиты.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладения в регионе. Пострадавших нет.