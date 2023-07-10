В результате ракетной атаки на Николаев ранен мирный житель – Ким

"Был один прилет... По меньшей мере один человек ранен", – сказал Ким.
Глава ОВА отметил, что после прилета начался пожар, его потушили спасатели.
Он подтвердил, что удар был нанесен до объявления воздушной тревоги – оккупанты использовали баллистическую ракету.
10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры, сообщил Ким. По его данным, для атаки использовалась, скорее всего, баллистическая ракета "Искандер-М".
В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что оккупанты ударили по городу баллистикой, которая "оставляет очень мало времени на реагирование", и, чтобы противодействовать ей, нужны определенные средства ПВО, такие как Patriot.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023-го, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки. В ВС ВСУ 7 июля отмечали, что РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц.