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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетной атаки на Николаев ранен мирный житель – Ким

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Ким рассказал о последствиях очередной атаки оккупантов
Ким рассказал о последствиях очередной атаки оккупантов
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаеве в результате ракетного удара оккупантов в ночь на 10 июля по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, видео опубликовала ОВА.

"Был один прилет... По меньшей мере один человек ранен", – сказал Ким.

Глава ОВА отметил, что после прилета начался пожар, его потушили спасатели. 

Он подтвердил, что удар был нанесен до объявления воздушной тревоги – оккупанты использовали баллистическую ракету. 

https://www.facebook.com/mykoda/videos/589098110073679/

10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры, сообщил Ким. По его данным, для атаки использовалась, скорее всего, баллистическая ракета "Искандер-М".

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что оккупанты ударили по городу баллистикой, которая "оставляет очень мало времени на реагирование", и, чтобы противодействовать ей, нужны определенные средства ПВО, такие как Patriot. 

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023-го, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки. В ВС ВСУ 7 июля отмечали, что РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц.

Теги: Николаев, война России против Украины, ракеты, баллистическая ракета, Виталий Ким
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