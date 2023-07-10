В результате ракетной атаки на Николаев ранен мирный житель – Ким

"Был один прилет... По меньшей мере один человек ранен", – сказал Ким.

Глава ОВА отметил, что после прилета начался пожар, его потушили спасатели.

Он подтвердил, что удар был нанесен до объявления воздушной тревоги – оккупанты использовали баллистическую ракету.

10 июля россияне атаковали Николаев, нанеся удар по объекту инфраструктуры, сообщил Ким. По его данным, для атаки использовалась, скорее всего, баллистическая ракета "Искандер-М".

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что оккупанты ударили по городу баллистикой, которая "оставляет очень мало времени на реагирование", и, чтобы противодействовать ей, нужны определенные средства ПВО, такие как Patriot.