"Принудительной эвакуации не будет". В Сумской области уточнили информацию о пятикилометровой зоне возле границы с РФ

"Экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой приграничной зоны в Сумской области не будет. [...] Каждый житель приграничья будет иметь право выбирать – выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом", – говорится в сообщении.

Глава обладминистрации напомнил, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призывал эвакуироваться всех жителей приграничных с РФ районов Сумской области.

В ОВА подчеркнули, что проблема не только в том, что гибнут люди в результате российских обстрелов, а и в том, что в общины, которые находятся в пятикилометровой зоне, из-за вражеских обстрелов проблематично завезти самые необходимые продукты питания и лекарства, там не всегда работают магазины, школы и больницы, а восстанавливать разрушенные объекты приходится в условиях постоянных обстрелов.

"Эвакуация начнется в плановом порядке после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места. То есть еще раз подчеркиваю: эвакуация будет плановой и по желанию. Просто люди должны осознавать, что если они остаются в "зоне смерти" (иначе эту территорию и не назовешь), то они берут ответственность за свою жизнь на себя", – заявил Артюх.

О том, что совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией, сообщила 10 июля пресс-служба обладминистрации.