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"Принудительной эвакуации не будет". В Сумской области уточнили информацию о пятикилометровой зоне возле границы с РФ

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Артюх (на фото) напомнил о рекомендации Наева выехать
Артюх (на фото) напомнил о рекомендации Наева выехать
Фото: sm.gov.ua

Жителей прилегающей к границе с Россией территории Сумской области не будут эвакуировать принудительно, проинформировал вечером 10 июля сайт областной военной администрации со ссылкой на ее руководителя Владимира Артюха.

"Экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой приграничной зоны в Сумской области не будет. [...] Каждый житель приграничья будет иметь право выбирать – выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом", – говорится в сообщении.

Глава обладминистрации напомнил, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев призывал эвакуироваться всех жителей приграничных с РФ районов Сумской области.

В ОВА подчеркнули, что проблема не только в том, что гибнут люди в результате российских обстрелов, а и в том, что в общины, которые находятся в пятикилометровой зоне, из-за вражеских обстрелов проблематично завезти самые необходимые продукты питания и лекарства, там не всегда работают магазины, школы и больницы, а восстанавливать разрушенные объекты приходится в условиях постоянных обстрелов.

"Эвакуация начнется в плановом порядке после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места. То есть еще раз подчеркиваю: эвакуация будет плановой и по желанию. Просто люди должны осознавать, что если они остаются в "зоне смерти" (иначе эту территорию и не назовешь), то они берут ответственность за свою жизнь на себя", – заявил Артюх.

О том, что совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией, сообщила 10 июля пресс-служба обладминистрации.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую область, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают этот регион с российской территории и наносят авиаудары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Сумская область, граница, эвакуация, обстрелы, население, Сергей Наев, Владимир Артюх
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