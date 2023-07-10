ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области эвакуируют всех жителей из пятикилометровой зоны у границы с Россией – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В администрации обещают, что эвакуация начнется после того, как каждому жителю приграничья разъяснят его права и обеспечат средства и ресурсы
В администрации обещают, что эвакуация начнется после того, как каждому жителю приграничья разъяснят его права и обеспечат средства и ресурсы
Фото: like.sumy.ua

Совет обороны Сумской области принял решение эвакуировать всех жителей общин пятикилометровой зоны, граничащей с Россией. Об этом сообщила 10 июля пресс-служба областной военной администрации.

"После тщательного анализа оперативной обстановки в приграничье Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне", – говорится в сообщении. 

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что это решение "назрело давно". По его информации, с января по июль 2023 года в общей сложности от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских, а за последний месяц – 17 человек, из которых один ребенок.

"Люди здесь не живут, а выживают – под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты", – говорится в сообщении. 

В ОВА отметили, что россияне намеренно обстреливают ремонтные бригады – недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", выехавшие на ремонт поврежденной линии электропередач.

Кроме того, подчеркнули в администрации, мирные жители на пограничных территориях гибнут не только от артиллерийских обстрелов.

"Наглое убийство лесников в Свесской общине и жителей Шалыгинской общины – дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию", – сказано в сообщении пресс-службы.

В ОВА добавили, что наличие мирных жителей не позволяет украинским военным эффективно реагировать на вражеские действия.

"Областная военная администрация готовит распоряжение по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины. Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь местных органов власти и военных, отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности", – заявили в ОВА.

В администрации отметили, что эвакуация начнется только после того, как каждому жителю приграничья разъяснят права, обеспечат необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к переезду. 

Теги: Сумская область, диверсанты, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, Владимир Артюх
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Галина ГРИШИНА
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (81978)
2
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (22977)
3
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (19780)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (19480)
5
Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак (18902)
6
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить (13685)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13486)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (11589)
 
 
 
 