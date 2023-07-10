В Сумской области эвакуируют всех жителей из пятикилометровой зоны у границы с Россией – ОВА

В администрации обещают, что эвакуация начнется после того, как каждому жителю приграничья разъяснят его права и обеспечат средства и ресурсы Фото: like.sumy.ua

"После тщательного анализа оперативной обстановки в приграничье Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне", – говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх подчеркнул, что это решение "назрело давно". По его информации, с января по июль 2023 года в общей сложности от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских, а за последний месяц – 17 человек, из которых один ребенок.

"Люди здесь не живут, а выживают – под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и т.д. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что россияне намеренно обстреливают ремонтные бригады – недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", выехавшие на ремонт поврежденной линии электропередач.

Кроме того, подчеркнули в администрации, мирные жители на пограничных территориях гибнут не только от артиллерийских обстрелов.

"Наглое убийство лесников в Свесской общине и жителей Шалыгинской общины – дело рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на нашу территорию", – сказано в сообщении пресс-службы.

В ОВА добавили, что наличие мирных жителей не позволяет украинским военным эффективно реагировать на вражеские действия.

"Областная военная администрация готовит распоряжение по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины. Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь местных органов власти и военных, отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности", – заявили в ОВА.

В администрации отметили, что эвакуация начнется только после того, как каждому жителю приграничья разъяснят права, обеспечат необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к переезду.