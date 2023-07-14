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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Один выстрел стал для орка последним". Сырский показал работу снайперов группы "Призрак". Видео

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Силы обороны ликвидировали более 236 тыс. оккупантов
Силы обороны ликвидировали более 236 тыс. оккупантов
Фото: EPA

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал работу снайперов группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Видео он опубликовал в Telegram 14 июля.

"Из БТР высадился российский десант. Расстояние до него было почти 4 км. Группа снайперов вела одного важного врага весь день, пока он не вышел на дистанцию для возможной работы – это 1600 м. Был совершен один подтвержденный выстрел, ставший для орка последним", – говорится в сообщении.

Сырский уточнил, что в этот день группа работала с винтовкой MRAD 338 калибра.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба на 14 июля 2023 года, силы обороны Украины ликвидировали около 236 590 российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: снайперы, война России против Украины, Александр Сырский
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