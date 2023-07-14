"Один выстрел стал для орка последним". Сырский показал работу снайперов группы "Призрак". Видео

"Из БТР высадился российский десант. Расстояние до него было почти 4 км. Группа снайперов вела одного важного врага весь день, пока он не вышел на дистанцию для возможной работы – это 1600 м. Был совершен один подтвержденный выстрел, ставший для орка последним", – говорится в сообщении.

Сырский уточнил, что в этот день группа работала с винтовкой MRAD 338 калибра.