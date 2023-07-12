"У тебя есть воля. Мы научим тебя, как стать силой". 13-я бригада Нацгвардии "Хартия" объявила о наборе

"У тебя есть воля. Мы научим тебя, как стать силой! Гранатометчик, оператор БПЛА, снайпер и даже пекарь – есть большое количество специальностей, с которыми ты можешь быть полезным в этой войне. Мы подберем ту специальность, которая максимально соответствует твоим способностям и опыту", – говорится в сообщении.

В бригаде заверили, что научат всему, что необходимо для максимально эффективного уничтожения врага и освобождения украинских земель.

Будущих бойцов ждут:

современное вооружение и снаряжение;

подготовка по стандартам НАТО;

опытные командиры;

верные собратья.

Подать заявку на присоединение к бригаде можно по номеру: 0 800 350 901 или на сайте khartiia.org.