ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов за сутки – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия ежедневно наносит ракетные и авиаудары по Украине
Россия ежедневно наносит ракетные и авиаудары по Украине
Фото: EPA (иллюстративное)

За прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 июля.

По данным Генштаба, в результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждены жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. 

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, предупредили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid034pzPMzCF5HXe5TF2FoWLMTkbmCD64mw2iPzD8JyWbZ4YBCm2iDN7DfznWCADNHfsl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц

Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
Галина ГРИШИНА
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
"Нашу историю не все воспринимают, потому что она не всем понятна". Дорофеева после свадьбы высказалась о своем новом браке
Галина ГРИШИНА
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Белодед восхитила сеть снимком в купальнике
Галина ГРИШИНА
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Фотограф заявила, что не разрешала художнику, который "активно рисует в России", использовать ее работу для мурала на стене дома в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте
Галина ГРИШИНА
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
  В Париже умерла певица Джейн Биркин
Галина ГРИШИНА
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
Галина ГРИШИНА
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Галина ГРИШИНА
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Галина ГРИШИНА
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (423885)
2
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (377587)
3
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (180951)
4
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (138388)
5
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (95168)
6
Dantes сделал первый пост после объявления Дорофеевой о свадьбе с Кацуриным и сделал презентацию (78636)
7
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (48528)
8
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (47411)
 
 
 
 