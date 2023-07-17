Оккупанты нанесли 11 ракетных и 49 авиационных ударов за сутки – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждены жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой, предупредили в Генштабе.