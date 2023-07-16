Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в предприятие – ОВА

Оккупанты попали на территорию предприятия в городе.

Кроме этого, оккупанты вечером 15 июля обстреляли Авдеевку из реактивных систем залпового огня "Град". Также зафиксированы обстрелы Красногоровки и Катериновки.

"На горловском направлении один человек погиб в Александро-Шультино Константиновской общины; в Константиновке повреждены 16 домов и предприятие. В Часовоярской общине повреждены четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание. Утром россияне обстреляли Плещеевку Ильиновской общины. На лисичанском направлении в Звановке один дом разрушен и один поврежден. Зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины", – сообщил глава ОВА.

Всего за сутки погибло двое жителей области, один получил ранения.