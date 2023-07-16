Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в предприятие – ОВА

Оккупанты попали на территорию предприятия в городе.
Кроме этого, оккупанты вечером 15 июля обстреляли Авдеевку из реактивных систем залпового огня "Град". Также зафиксированы обстрелы Красногоровки и Катериновки.
"На горловском направлении один человек погиб в Александро-Шультино Константиновской общины; в Константиновке повреждены 16 домов и предприятие. В Часовоярской общине повреждены четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание. Утром россияне обстреляли Плещеевку Ильиновской общины. На лисичанском направлении в Звановке один дом разрушен и один поврежден. Зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины", – сообщил глава ОВА.
Всего за сутки погибло двое жителей области, один получил ранения.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
В Донецкой области, по информации ОВА на 16 июля, погибли 1613 мирных жителей и ранены 3847 – без учета Мариуполя и Волновахи, где установить число жертв сейчас невозможно.