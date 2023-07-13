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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки от российской агрессии пострадали восемь жителей Донецкой области – Кириленко

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По словам Кириленко, вследствие обстрелов есть разрушения
По словам Кириленко, вследствие обстрелов есть разрушения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате российских обстрелов 12 июля были ранены восемь жителей Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Павел Кириленко 13 июля.

"На волновахском направлении россияне ударили ракетой по Великой Новоселке, попали вблизи лицея. В угледарской общине под огнем Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка без жертв", – говорится в сообщении.

Утром оккупанты совершили массированный обстрел Авдеевки из артиллерии, а также обстрел Соловьево. Кроме этого, обстреливали Красногоровку.

"На горловском направлении в Торецке повреждены 10 домов и админздания. В Часовоярской общине поврежден один дом, еще один – в Константиновке. Накануне Раздольевка Соледарской общины подверглась авиаудару, повреждены частные дома. На лисичанском направлении в Звановской общине повреждено 12 домов: шесть – в Звановке и шесть – в Переездном. В Северской общине ранен один человек, повреждены два дома. В Торском Лиманской общины поврежден дом", – сообщил Кириленко.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с начала наступательных действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Угледар, Павел Кириленко
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