За сутки от российской агрессии пострадали восемь жителей Донецкой области – Кириленко

"На волновахском направлении россияне ударили ракетой по Великой Новоселке, попали вблизи лицея. В угледарской общине под огнем Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Богоявленка без жертв", – говорится в сообщении.

Утром оккупанты совершили массированный обстрел Авдеевки из артиллерии, а также обстрел Соловьево. Кроме этого, обстреливали Красногоровку.

"На горловском направлении в Торецке повреждены 10 домов и админздания. В Часовоярской общине поврежден один дом, еще один – в Константиновке. Накануне Раздольевка Соледарской общины подверглась авиаудару, повреждены частные дома. На лисичанском направлении в Звановской общине повреждено 12 домов: шесть – в Звановке и шесть – в Переездном. В Северской общине ранен один человек, повреждены два дома. В Торском Лиманской общины поврежден дом", – сообщил Кириленко.