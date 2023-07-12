За сутки энергетики ДТЭК вернули свет в дома 17 тыс. семей

Боевые действия продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ Фото: dtek-dem.com.ua

"За сутки специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли полностью или частично вернуть электричество в шесть населенных пунктов прифронтового региона. Электроснабжение снова получают 17 270 семей", – отметили в пресс-службе.

В ДТЭК добавили, что боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ. Отмечается, что специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 504-е сутки, чтобы чинить поврежденное врагом оборудование.

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.