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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики ДТЭК вернули свет в дома 17 тыс. семей

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Боевые действия продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ
Боевые действия продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За 11 июля в Донецкой области энергетикам ДТЭК удалось выполнить ряд ремонтов и возобновить электроснабжение шести населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов. Об этом говорится в сообщении компании.

"За сутки специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли полностью или частично вернуть электричество в шесть населенных пунктов прифронтового региона. Электроснабжение снова получают 17 270 семей", – отметили в пресс-службе.

В ДТЭК добавили, что боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего без электроснабжения остаются населенные пункты, где энергетики не имеют доступа к проведению работ. Отмечается, что специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 504-е сутки, чтобы чинить поврежденное врагом оборудование.

В июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы
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