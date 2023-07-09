С начала лета ТЭС ДТЭК увеличили генерацию электроэнергии на 30%

По его словам, в последнее время из-за жары существенно возросла нагрузка на энергосистему.

"Потребление увеличилось. На этой неделе фиксируется одна из самых высоких температур за последние несколько лет. Поэтому увеличивается использование кондиционеров, увеличивается потребление электроэнергии. Ну, и увеличивается выработка этой электроэнергии. В общем, хочу сказать, что за последние два месяца только по нашим генерациям увеличилась выработка электроэнергии на 20–30% по сравнению с этими же месяцами предыдущего года", – пояснил Салеев.

По его словам, потребление электроэнергии увеличилось на фоне потери энергетикой за период войны большого числа генерирующих мощностей.

"Часть мощностей находится на оккупированных территориях. В течение этой зимы во время ракетных обстрелов были разрушения и утрата генерирующих мощностей. Почти 5 гигаватт мощности были выведены из строя. Только по станциям ДТЭК было нанесено более 40 ударов со стороны врага, из-за чего мы потеряли 1,4 гигаватта мощности", – рассказал он.

Салеев подчеркнул, что энергетики активно готовятся к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом компания увеличила количество плановых ремонтов – семь энергоблоков ТЭС отремонтировано, еще семь сейчас находятся в процессе ремонта. ДТЭК планирует почти в 1,5 раза – до 3,5 млрд грн – увеличить сумму, которая в этом году будет направлена на плановые ремонты.

Он отметил, что необходимо восстанавливать и мощности, которые были остановлены в течение этой зимы после вражеских атак. Для этого компания пытается привлечь кредитное финансирование. Также ДТЭК запустил 11 новых угольных лав для устойчивости энергосистемы в будущем отопительном сезоне.