ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

С начала лета ТЭС ДТЭК увеличили генерацию электроэнергии на 30%

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потребление электроэнергии увеличилось на фоне потери энергетикой за период войны большого числа генерирующих мощностей
Потребление электроэнергии увеличилось на фоне потери энергетикой за период войны большого числа генерирующих мощностей
Фото: energo.dtek.com

С начала лета ТЭС ДТЭК отпустили в украинскую энергосистему на 30% больше электроэнергии, чтобы поддержать ее устойчивость в период повышенного потребления. Об этом в эфире телеканала "Прямий" рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

По его словам, в последнее время из-за жары существенно возросла нагрузка на энергосистему.

"Потребление увеличилось. На этой неделе фиксируется одна из самых высоких температур за последние несколько лет. Поэтому увеличивается использование кондиционеров, увеличивается потребление электроэнергии. Ну, и увеличивается выработка этой электроэнергии. В общем, хочу сказать, что за последние два месяца только по нашим генерациям увеличилась выработка электроэнергии на 20–30% по сравнению с этими же месяцами предыдущего года", – пояснил Салеев.

По его словам, потребление электроэнергии увеличилось на фоне потери энергетикой за период войны большого числа генерирующих мощностей.

"Часть мощностей находится на оккупированных территориях. В течение этой зимы во время ракетных обстрелов были разрушения и утрата генерирующих мощностей. Почти 5 гигаватт мощности были выведены из строя. Только по станциям ДТЭК было нанесено более 40 ударов со стороны врага, из-за чего мы потеряли 1,4 гигаватта мощности", – рассказал он.

Салеев подчеркнул, что энергетики активно готовятся к отопительному сезону. По сравнению с прошлым годом компания увеличила количество плановых ремонтов – семь энергоблоков ТЭС отремонтировано, еще семь сейчас находятся в процессе ремонта. ДТЭК планирует почти в 1,5 раза – до 3,5 млрд грн – увеличить сумму, которая в этом году будет направлена на плановые ремонты.

Он отметил, что необходимо восстанавливать и мощности, которые были остановлены в течение этой зимы после вражеских атак. Для этого компания пытается привлечь кредитное финансирование. Также ДТЭК запустил 11 новых угольных лав для устойчивости энергосистемы в будущем отопительном сезоне.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, ремонт, обстрелы, финансы, разрушения, энергосистема, Ильдар Салеев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал не спешить возвращаться из США ради встречи". Жена командира полка "Азов" Прокопенко созвонилась с ним после его возвращения в Украину
"Сказал не спешить возвращаться из США ради встречи". Жена командира полка "Азов" Прокопенко созвонилась с ним после его возвращения в Украину
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Галина ГРИШИНА
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Галина ГРИШИНА
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
Галина ГРИШИНА
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (79626)
2
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (37510)
3
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (35940)
4
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику (35119)
5
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра (23015)
6
53-летняя Лопес показала лицо без макияжа и призналась, какие два средства использует (17897)
7
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном (17748)
8
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (17485)
 
 
 
 