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В 2023 году ДТЭК инвестирует 3,5 млрд грн в плановые ремонты ТЭС – исполнительный директор

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Дмитрий Сахарук: Семь текущих ремонтов мы уже выполнили. Еще семь текущих ремонтов сейчас проходит
Дмитрий Сахарук: Семь текущих ремонтов мы уже выполнили. Еще семь текущих ремонтов сейчас проходит
Фото: dtek-dem.com.ua

В рамках подготовки к отопительному сезону ДТЭК ведет ремонтную кампанию энергоблоков и работает над обеспечением ТЭС углем. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Видео компания опубликовала в своем Telegram.

"Семь текущих ремонтов мы уже выполнили. Еще семь текущих ремонтов сейчас проходит. В общей сложности до конца года должны выполнить 27 текущих ремонтов. На это мы уже потратили около 1,5 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом до конца этого года должны потратить 3,5 млрд грн для текущих ремонтов энергоблоков", – сказал исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук добавил, что вторым важным направлением подготовки к отопительному сезону является восстановление энергоблоков, поврежденных в результате обстрелов. По его словам, чтобы их восстановить до того состояния, которое было до массированных ракетных атак, нужно около 7 млрд грн.

Кроме того, ДТЭК работает над обеспечением теплоэлектростанций углем. Для этого компания инвестирует в добычу и вводит в работу новые угольные лавы. Почти 30 рядов компания планирует запустить в этом году, отметил Сахарук.

Ранее сообщалось, что ДТЭК расконсервировал один энергоблок и планирует расконсервировать в этом году следующий блок на одной из своих станций для увеличения доступной мощности генерации более чем на 500 МВт.

Теги: отопительный сезон, ДТЭК, Дмитрий Сахарук
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