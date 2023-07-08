В 2023 году ДТЭК инвестирует 3,5 млрд грн в плановые ремонты ТЭС – исполнительный директор

Дмитрий Сахарук: Семь текущих ремонтов мы уже выполнили. Еще семь текущих ремонтов сейчас проходит Фото: dtek-dem.com.ua

"Семь текущих ремонтов мы уже выполнили. Еще семь текущих ремонтов сейчас проходит. В общей сложности до конца года должны выполнить 27 текущих ремонтов. На это мы уже потратили около 1,5 млрд грн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом до конца этого года должны потратить 3,5 млрд грн для текущих ремонтов энергоблоков", – сказал исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук добавил, что вторым важным направлением подготовки к отопительному сезону является восстановление энергоблоков, поврежденных в результате обстрелов. По его словам, чтобы их восстановить до того состояния, которое было до массированных ракетных атак, нужно около 7 млрд грн.

Кроме того, ДТЭК работает над обеспечением теплоэлектростанций углем. Для этого компания инвестирует в добычу и вводит в работу новые угольные лавы. Почти 30 рядов компания планирует запустить в этом году, отметил Сахарук.

Ранее сообщалось, что ДТЭК расконсервировал один энергоблок и планирует расконсервировать в этом году следующий блок на одной из своих станций для увеличения доступной мощности генерации более чем на 500 МВт.