ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

ICC призывает парламент не принимать законопроект о запрете на взыскание долгов с госпредприятий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Депутаты предлагают на период военного положения и на два года после его завершения запретить взимать через суд долги с государственных операторов критической инфраструктуры
Депутаты предлагают на период военного положения и на два года после его завершения запретить взимать через суд долги с государственных операторов критической инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Международная торговая палата (International Chamber of Commerce, ICC) призвала Верховную Раду направить на доработку законопроект №8316, поскольку его принятие негативно повлияет на энергетику и экономику. Об этом говорится в письме ICC главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Документ имеется в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

В нем отмечается, что депутаты законопроектом №8316 предлагают на период военного положения и два года после его завершения запретить взимать через суд долги с государственных операторов критической инфраструктуры.

"Аналитики ICC исследовали этот законопроект и пришли к выводу, что его принятие негативно повлияет на энергетическую отрасль страны. В частности, он фактически уничтожает рыночные механизмы (гарантированность платности), поэтому владельцы энергоресурсов (угля, природного газа) не будут реализовывать продукцию операторам, заранее осознавая, что законодательных механизмов, защищающих право продавца на получение компенсации за поставленную продукцию, нет", – говорится в письме.

В ICC отметили, что в результате принятия законопроекта поставщики оборудования не будут продавать товары государственным операторам критической инфраструктуры из-за стопроцентного риска неполучения оплаты и отсутствия механизмов судебной защиты своих прав. Из-за этого вхождение в следующий отопительный сезон, кроме разрушения украинской энергосистемы, будет сопровождаться дополнительными кризисными явлениями для операторов – недостаточностью обеспечения топливом, энергоресурсами и отсутствием необходимого оборудования для ремонтов, считают в организации.

"Учитывая перечисленное, просим вас направить этот законопроект на доработку и исключить из текущей редакции законопроекта №8316 нормы о запрете на взыскание долгов с государственных операторов критической инфраструктуры", – подытожили в ICC.

Контекст:

Проект закона о внесении изменения в ст. 8 закона Украины "О критической инфраструктуре" (об урегулировании споров, предметом которых является право собственности государства на объекты критической инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности) зарегистрирован в Раде 28 декабря 2022 года. Его приняли за основу 21 марта 2023 года, во втором чтении пока не рассматривали.

Теги: Верховная Рада, экономика, отопительный сезон, запрет, долги, законопроект, Руслан Стефанчук, суд, Международная торговая палата Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 