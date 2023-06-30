ICC призывает парламент не принимать законопроект о запрете на взыскание долгов с госпредприятий

Депутаты предлагают на период военного положения и на два года после его завершения запретить взимать через суд долги с государственных операторов критической инфраструктуры Фото: depositphotos.com

В нем отмечается, что депутаты законопроектом №8316 предлагают на период военного положения и два года после его завершения запретить взимать через суд долги с государственных операторов критической инфраструктуры.

"Аналитики ICC исследовали этот законопроект и пришли к выводу, что его принятие негативно повлияет на энергетическую отрасль страны. В частности, он фактически уничтожает рыночные механизмы (гарантированность платности), поэтому владельцы энергоресурсов (угля, природного газа) не будут реализовывать продукцию операторам, заранее осознавая, что законодательных механизмов, защищающих право продавца на получение компенсации за поставленную продукцию, нет", – говорится в письме.

В ICC отметили, что в результате принятия законопроекта поставщики оборудования не будут продавать товары государственным операторам критической инфраструктуры из-за стопроцентного риска неполучения оплаты и отсутствия механизмов судебной защиты своих прав. Из-за этого вхождение в следующий отопительный сезон, кроме разрушения украинской энергосистемы, будет сопровождаться дополнительными кризисными явлениями для операторов – недостаточностью обеспечения топливом, энергоресурсами и отсутствием необходимого оборудования для ремонтов, считают в организации.

"Учитывая перечисленное, просим вас направить этот законопроект на доработку и исключить из текущей редакции законопроекта №8316 нормы о запрете на взыскание долгов с государственных операторов критической инфраструктуры", – подытожили в ICC.