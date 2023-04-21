Правительство Украины запретило взимать с переселенцев долги по коммунальным услугам с начала войны

С украинцев, переселившихся из-за войны, не будут требовать оплаты долгов по коммуналке Фото: depositphotos.com

Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ. Речь идет о людях, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы, отмечается в сообщении.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, лечению, обучению, прохождению военной службы.

Кроме того, постановление регулирует вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения переселенцев.