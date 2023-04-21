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Правительство Украины запретило взимать с переселенцев долги по коммунальным услугам с начала войны

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С украинцев, переселившихся из-за войны, не будут требовать оплаты долгов по коммуналке
С украинцев, переселившихся из-за войны, не будут требовать оплаты долгов по коммуналке
Фото: depositphotos.com

Правительство Украины 21 апреля одобрило разработанное Минреинтеграции постановление, запрещающее взимать с граждан задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образовавшуюся после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает сайт Кабмина.

Запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ. Речь идет о людях, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы, отмечается в сообщении.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирным домом документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы по работе, лечению, обучению, прохождению военной службы.

Кроме того, постановление регулирует вопрос бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг в помещениях государственной, коммунальной и частной собственности, которые используются для размещения переселенцев.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: жилищно-коммунальные услуги, переселенцы, долги, ЖКХ, война России против Украины, Кабмин
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