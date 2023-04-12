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Украинцы будут получать единую платежку за газ и его доставку – "Нафтогаз"

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НАК объединил все бумажные квитанции
НАК объединил все бумажные квитанции
Фото: Нафтогаз / Facebook

НАК "Нафтогаз" вернулся к единой квитанции для оплаты бытового газа и его доставки. Об этом компания сообщила 12 апреля в Facebook.

Уже в апреле клиенты НАК "Нафтогаз України", а также Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат мартовские счета в едином формате.

"По многочисленным просьбам потребителей, НАК "Нафтогаз України" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая мера существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций.

"Это поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – говорится в информационном ролике "Нафтогазу".

В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут формироваться без изменения, добавили в энергетической компании.

Контекст:

С 1 мая 2019 года для каждого региона Украины действует отдельный тариф на доставку газа.

Теги: газ, энергетика, НАК Нафтогаз, жилищно-коммунальные услуги
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