Украинцы будут получать единую платежку за газ и его доставку – "Нафтогаз"

Уже в апреле клиенты НАК "Нафтогаз України", а также Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз" получат мартовские счета в едином формате.

"По многочисленным просьбам потребителей, НАК "Нафтогаз України" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая мера существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций.

"Это поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными к окружающей среде", – говорится в информационном ролике "Нафтогазу".

В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут формироваться без изменения, добавили в энергетической компании.