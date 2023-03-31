"Харьковгаз" после перехода под управление НАК "Нафтогаз" увеличил производственно-технологические потери газа на 80% – СМИ

АО "Харьковгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз" в январе этого года Фото: censor.net

В январе 2023 года "Харьковгаз" отобрал на собственные нужды 11,8 млн м³ газа, годом ранее, в январе 2022-го, – 7,2 млн м³ . В феврале 2023 года – 9,2 млн м³ против 4,2 млн м³ в феврале 2022-го.

"Такая динамика не характерна для Харьковской области, в которой по итогам 2022 года падение промышленного производства составило 40%. В "Харьковгазе" и управляющей компании "Газсети" отказались комментировать перерасходы", – сказано в материале Telegraf.

Ситуацию прокомментировал изданию один из бывших менеджеров Оператора ГТС, знакомый с тем, как используют технический газ облгазы. Он считает, что увеличение ПТП в такой прогрессии – "явление ненормальное и нужно разбираться, почему оно возникло".

"Могут быть так называемые военные расходы из-за повреждений газовых сетей. Но мы о таких не слышали. Или "Харьковгаз" вернулся к старым схемам: у "Нафтогаза" покупает газ по льготной цене 7 грн за м³, а продает по рыночной за 20 [грн] промышленности. Для Харькова как промышленного города это не проблема – найти заинтересованных", – сказал собеседник, имя которого журналисты не раскрывают.

Издание напомнило, что АО "Харьковгаз" перешло под управление группы "Нафтогаз" в январе этого года.

"Однако, похоже, государственный контроль не привел к повышению эффективности работы облгаза: отборы по ГТС только возросли. Напомним, что ранее объемы газа, заложенные на производственно-технологические расходы, выросли у другого оператора – ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и управляющего сетями в Кировоградской области. Согласно данным НКРЭКУ, после перехода сетей под управление новой компании объем ПТП компании вырос с 24,2 млн м³ до 26,4 млн м³", – подчеркнули авторы материала.