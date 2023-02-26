В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газа, пострадала пожилая женщина

Информацию о происшествии в одной из девятиэтажек в Днепровском районе города спасатели получили в 9.40. Прибыв на место инцидента, они установили, что в одной из квартир на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением конструкций дома.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в одной из соседних квартир находилась семья. Мужчина, услышав взрыв, вспомнил правило двух стен, отвел дочь и жену в ванную комнату, а сам побежал в подъезд в поисках вероятных пострадавших, чтобы оказать им помощь. Там он увидел выбитую дверь в соседней квартире, зашел в нее, ища владельцев. Мужчина обнаружил небольшое воспламенение шкафа и пола, погасил его с помощью подручных средств. На полу заметил пожилую женщину, которую взял на руки и отнес в ванную", – говорится в сообщении.

Чтобы убедиться, что других пострадавшие в доме нет, мужчина обошел квартиру. Помимо этого, он отодвинул газовую плиту и перекрыл вентиль, после чего вызвал экстренные службы.

"Благодаря действиям небезразличного запорожца удалось предотвратить дальнейшую утечку газа, что привело бы к еще большим масштабам разрушений", – подчеркнули в ГСЧС.

Прибывшие по вызову спасатели вывели женщину в безопасное место и передали медикам. 75-летнюю пострадавшую госпитализировали.