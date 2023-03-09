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В Украине предотвратили разворовывание газа из ГТС почти на 100 млн грн – СБУ и БЭБ

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СБУ и БЭБ заявляют, что предотвратили хищение газа из ГТС Украины
СБУ и БЭБ заявляют, что предотвратили хищение газа из ГТС Украины
Фото: esbu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему по разворовыванию газа у государственной компании "Оператор газотранспортной системы Украины" и предотвратили хищение газа почти на 100 млн грн.

Об этом проинформировал пресс-центр СБУ. 

По данным следствия, к организации схемы причастен менеджмент частной компании, которая занимается продажей газа. 

В БЭБ уточнили, что в течение 2023 года сотрудники частной компании подделали документы и совершили незаконный отбор газа из газотранспортной системы Украины, потом топливо продавали третьим лицам. 

"Для реализации преступной схемы организаторы подали "Оператору ГТС" поддельные банковские гарантии выполнения обязательства на общую сумму 195 млн грн. Правоохранители разоблачили и заблокировали преступную схему. Во исполнение определения районного суда города Киева арестовано почти 3,5 млн м³ природного газа, находящегося на учетах компаний-фигурантов. Общая стоимость арестованного топлива, которое упомянутые лица похитили у государства, составляет около 100 млн грн", – говорится в релизе БЭБ.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, газ, ГТС, правоохранители, растрата, хищения, уголовное производство, Оператор газотранспортной системы Украины, хищение, Бюро экономической безопасности, топливо
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