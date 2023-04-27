"Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения почти 33 млрд грн

В апреле задолженность увеличилась на 13,3 млрд грн (или 68%). Уровень выплат поставщикам универсальных услуг за месяц снизился, в апреле "Гарантированный покупатель" выплатил им 0,04 млрд грн.

Инфографика: gpee.com.ua