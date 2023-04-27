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ДЕНЬГИ

"Гарантированный покупатель" должен поставщикам электроэнергии для населения почти 33 млрд грн

В апреле задолженность увеличилась на 13,3 млрд грн
В апреле задолженность увеличилась на 13,3 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" увеличило свою задолженность перед поставщиками универсальных услуг, продающих электроэнергию населению, до 32,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте госпредприятия.

В апреле задолженность увеличилась на 13,3 млрд грн (или 68%). Уровень выплат поставщикам универсальных услуг за месяц снизился, в апреле "Гарантированный покупатель" выплатил им 0,04 млрд грн.

Инфографика: gpee.com.ua
Инфографика: gpee.com.ua

Контекст:

Поставщики универсальных услуг просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению. Об этом сообщило 19 апреля агентство УНИАН.

Теги: электроэнергия, долги, Гарантированный покупатель
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