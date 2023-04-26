ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Растущие долги на энергорынке ухудшают финансовое состояние поставщиков электроэнергии для населения – аналитик

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андриан Прокип: Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу когда долги прорвут рынок и не станет света
Андриан Прокип: Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу – когда долги прорвут рынок и не станет света
Фото: vechirniy.kyiv.ua

В последние несколько месяцев долги перед поставщиками электроэнергии для населения существенно выросли и по результатам марта достигли 24 млрд грн, написал в своем Facebook аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он отметил, что тарифы для населения в последний раз повышались в течение 2015–2017 годов в пять этапов и кампания повышения фактически закончилась утверждением новой тарифной сетки с 1 марта 2017 года. За следующие шесть лет тариф не изменялся, но цены потребительской корзины выросли почти вдвое. 

Эксперт объяснил, что реальная цена электроэнергии для населения складывается из нескольких составляющих: цены самой электроэнергии (на рыночных сегментах), тарифа на передачу и распределение электроэнергии, услуги поставщика универсальных услуг и НДС.

"Основным донором для субсидирования тарифа для населения сегодня являются "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго". Торгуя собственной электроэнергией на рынке, они собирают средства, которые впоследствии другая государственная компания – "Гарантированный покупатель" – распределяет среди других компаний по цепочке на оплату их услуг.

"За прошлый год "Энергоатом" получил 3,3 млрд грн убытков (в том числе и в результате того, что в оккупации находится Запорожская АЭС – 44% мощности всех АЭС страны). Следовательно, большая часть компаний недополучают средства, ухудшают свое финансовое состояние. Складывается ситуация, когда "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не имеют средств, а потому их не получают другие участники схемы снабжения населения", – написал Прокип.

За последние несколько месяцев долги "Гарантированного покупателя" перед поставщиками универсальной услуги растут в геометрической прогрессии, отметил он.

"По результатам марта уже более 24 млрд грн. Очевидно, за апрель долг будет существенно выше. По информации, озвученной недавно на одной из встреч, операторы системы распределения (облэнерго) прибегают к сокращению персонала, переводу на работу на трехдневный рабочий график, вынуждены брать кредиты на выплату заработных плат. И оснований для улучшения нет. А летом половина энергоблоков "Энергоатома" отправят в ремонты на два месяца, а это значит, что выручка компании сократится, а долги на рынке вырастут. Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу – когда долги прорвут рынок и не станет света (вспомним зиму). Потому что количество, как известно, переходит в качество", – заявил эксперт.

https://www.facebook.com/aprokip/posts/pfbid02mRdBvmVNFSbKU4NvhmioLPwQL5RtZ9Srg9pua2Z5YdRfyeJiQBrkW5ugrKGF1QdDl

Поставщики универсальных услуг просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению. Об этом сообщило 19 апреля агентство УНИАН.

Теги: цены, тарифы, электроэнергия, Энергоатом, Укргидроэнерго, Андриан Прокип, Гарантированный покупатель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
"Такие уродливые". Мастер маникюра назвала три дизайна, которые ей категорически не нравятся
Галина ГРИШИНА
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Чарльз III с женой официально открыли сцену "Евровидения 2023" в Ливерпуле. Видео
Галина ГРИШИНА
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Клопотенко и Андре Тан выпустили коллекцию футболок, посвященных борщу. Фото
Галина ГРИШИНА
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Жадан рассказал, как подчиненные Залужного реагируют на его шутки и какие ощущения были у него, когда главком процитировал его поэзию
Галина ГРИШИНА
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
"Мимоза". Пошаговый рецепт приготовления вкусного и нежного салата в форме рулета
Галина ГРИШИНА
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
  Рэпер Хас и блогер Волошин выпустили клип на трек "Сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
35-летняя Никитюк назвала три основных средства, которые использует перед сном для ухода за лицом
Галина ГРИШИНА
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
Экперт рассказала, как часто нужно мыть волосы
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
  Тринчер в купальнике со стрингами показала вид сзади и похвалила своего супруга
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Рассада болгарского перца больше всего боится этого! Не делайте ошибок, чтобы не загубить урожай
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Принцесса Уэльская, известная любовью к туфлям-лодочкам, появилась на публике в остроносых замшевых балетках за $190
Галина ГРИШИНА
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Пономарев показал всех своих детей на одном фото
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Каменских снялась в спортивном костюме в полный рост
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (151560)
2
Мишина показала, как выглядит в нижнем белье утром. Фото (119725)
3
Суп из этих трех простых ингредиентов получится "невероятно вкусным и ароматным". Пошаговый рецепт (63609)
4
"Только что с ним разговаривал!" Друг Винника рассказал правду о его здоровье (56404)
5
Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото (54750)
6
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (53299)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (51805)
8
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (46622)
 
 
 
 