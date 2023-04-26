Растущие долги на энергорынке ухудшают финансовое состояние поставщиков электроэнергии для населения – аналитик

Андриан Прокип: Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу – когда долги прорвут рынок и не станет света Фото: vechirniy.kyiv.ua

Он отметил, что тарифы для населения в последний раз повышались в течение 2015–2017 годов в пять этапов и кампания повышения фактически закончилась утверждением новой тарифной сетки с 1 марта 2017 года. За следующие шесть лет тариф не изменялся, но цены потребительской корзины выросли почти вдвое.

Эксперт объяснил, что реальная цена электроэнергии для населения складывается из нескольких составляющих: цены самой электроэнергии (на рыночных сегментах), тарифа на передачу и распределение электроэнергии, услуги поставщика универсальных услуг и НДС.

"Основным донором для субсидирования тарифа для населения сегодня являются "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго". Торгуя собственной электроэнергией на рынке, они собирают средства, которые впоследствии другая государственная компания – "Гарантированный покупатель" – распределяет среди других компаний по цепочке на оплату их услуг.

"За прошлый год "Энергоатом" получил 3,3 млрд грн убытков (в том числе и в результате того, что в оккупации находится Запорожская АЭС – 44% мощности всех АЭС страны). Следовательно, большая часть компаний недополучают средства, ухудшают свое финансовое состояние. Складывается ситуация, когда "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не имеют средств, а потому их не получают другие участники схемы снабжения населения", – написал Прокип.

За последние несколько месяцев долги "Гарантированного покупателя" перед поставщиками универсальной услуги растут в геометрической прогрессии, отметил он.

"По результатам марта уже более 24 млрд грн. Очевидно, за апрель долг будет существенно выше. По информации, озвученной недавно на одной из встреч, операторы системы распределения (облэнерго) прибегают к сокращению персонала, переводу на работу на трехдневный рабочий график, вынуждены брать кредиты на выплату заработных плат. И оснований для улучшения нет. А летом половина энергоблоков "Энергоатома" отправят в ремонты на два месяца, а это значит, что выручка компании сократится, а долги на рынке вырастут. Сейчас ситуация такова, что просто нет денег. Но очень скоро она может перейти в новую фазу – когда долги прорвут рынок и не станет света (вспомним зиму). Потому что количество, как известно, переходит в качество", – заявил эксперт.

Поставщики универсальных услуг просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению. Об этом сообщило 19 апреля агентство УНИАН.