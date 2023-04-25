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Кабмин Украины отсрочил повышение тарифов на электроэнергию

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В Украине продолжит действовать тариф 1,44 грн/кВт-час за потребление до 250 кВт-час в месяц
В Украине продолжит действовать тариф 1,44 грн/кВт-час за потребление до 250 кВт-час в месяц
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины решил продлить действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В этом месяце министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в Украине могут измениться тарифы на электроэнергию. По его словам, такой шаг мог быть "одним из решений для восстановления энергосистемы" Украины после российских атак осенью прошлого года и зимой.

"Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", – заявлял глава Минэнерго.

В свою очередь, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляли, что пересмотр тарифов на электричество для бытовых потребителей даст энергокомпаниям возможность продолжать производить электроэнергию. 

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы, – это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", – отмечала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Но, как объяснил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин отсрочил повышение тарифов на электроэнергию "с целью социальной защиты населения". 

"Продлено... действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года", – написал Мельничук.

Так, в Украине продолжат действовать тарифы на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт-час.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

8 февраля Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны стабилизировалась и есть резервные мощности

По данным "Укрэнерго", за полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель.

Теги: Украина, Кабинет Министров, энергетика, Укрэнерго, цены, тарифы, электроэнергия, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин, энергия, Герман Галущенко, восстановление
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