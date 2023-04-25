Кабмин Украины отсрочил повышение тарифов на электроэнергию

В Украине продолжит действовать тариф 1,44 грн/кВт-час за потребление до 250 кВт-час в месяц Фото: depositphotos.com

В этом месяце министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в Украине могут измениться тарифы на электроэнергию. По его словам, такой шаг мог быть "одним из решений для восстановления энергосистемы" Украины после российских атак осенью прошлого года и зимой.

"Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", – заявлял глава Минэнерго.

В свою очередь, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляли, что пересмотр тарифов на электричество для бытовых потребителей даст энергокомпаниям возможность продолжать производить электроэнергию.

"Ключевой фактор, ради чего происходят эти процессы, – это наличие денег для того, чтобы электроэнергия могла производиться. Она не производится из воздуха. Это топливо, это заработная плата людей", – отмечала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Но, как объяснил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин отсрочил повышение тарифов на электроэнергию "с целью социальной защиты населения".

"Продлено... действие фиксированной цены на электрическую энергию для бытовых потребителей до 31 мая 2023 года", – написал Мельничук.

Так, в Украине продолжат действовать тарифы на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт-час.