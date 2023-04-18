Глава Минэнерго Украины о новых тарифах на электроэнергию для населения: Может быть одним из решений для восстановления энергосистемы

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-час, и 8 грн/кВт-час. Будем смотреть", – сказал Галущенко.

По его словам, установление новых тарифов "может быть одним из решений для восстановления энергосистемы" Украины после российских атак осенью прошлого года и зимой.

"Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов... Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", – отметил глава Минэнерго.

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 30 апреля сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-час в месяц, и 1,68 грн/кВт-час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт-час.