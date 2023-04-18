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Украина остановит экспорт электроэнергии в случае ее дефицита для внутренних потребителей – Минэнерго

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Экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения, отметили в Минэнерго
Экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения, отметили в Минэнерго
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Украина в случае дефицита мощности генерации для внутренних потребителей остановит экспорт электроэнергии.

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Экспорта не может быть, если не будет хватать генерации для внутренних потребителей", – отметил Галущенко.

По его словам, экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения.

Галущенко выразил надежду на скорейшее открытие дополнительной линии электропередачи с Польшей. Это позволит технически увеличить мощность для экспорта, добавил министр.

Кроме того, глава Минэнерго Украины ожидает принятия европейским оператором энергосистемы ENTSO-E решения об увеличении в несколько раз разрешенной мощности экспорта, составляющей 400 МВт в сутки.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".

Теги: Украина, дефицит, доходы, экспорт, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, пресс-конференция, население, энергосистема, Герман Галущенко
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