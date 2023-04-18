Украина остановит экспорт электроэнергии в случае ее дефицита для внутренних потребителей – Минэнерго

Экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения, отметили в Минэнерго Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Экспорта не может быть, если не будет хватать генерации для внутренних потребителей", – отметил Галущенко.

По его словам, экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения.

Галущенко выразил надежду на скорейшее открытие дополнительной линии электропередачи с Польшей. Это позволит технически увеличить мощность для экспорта, добавил министр.

Кроме того, глава Минэнерго Украины ожидает принятия европейским оператором энергосистемы ENTSO-E решения об увеличении в несколько раз разрешенной мощности экспорта, составляющей 400 МВт в сутки.