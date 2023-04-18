Украина остановит экспорт электроэнергии в случае ее дефицита для внутренних потребителей – Минэнерго

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".
"Экспорта не может быть, если не будет хватать генерации для внутренних потребителей", – отметил Галущенко.
По его словам, экспорт Украиной электроэнергии является еще одним источником поддержания тарифов для населения.
Галущенко выразил надежду на скорейшее открытие дополнительной линии электропередачи с Польшей. Это позволит технически увеличить мощность для экспорта, добавил министр.
Кроме того, глава Минэнерго Украины ожидает принятия европейским оператором энергосистемы ENTSO-E решения об увеличении в несколько раз разрешенной мощности экспорта, составляющей 400 МВт в сутки.
Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнерго.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель. Из-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.
В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.
7 апреля Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.
С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову, указали в "Укрэнерго".