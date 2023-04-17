Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову – "Укрэнерго"

"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт в час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99–134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2–4 МВт в разные часы)", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что производства электроэнергии достаточно для удовлетворения нужд всех потребителей в Украине. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ", – отметили в "Укрэнерго".

В то же время сложной остается ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате повреждения сетей из-за российских обстрелов Херсон и часть Херсонской области временно были обесточены. Энергетики оперативно возобновили питание.

Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись атакам со стороны противника.