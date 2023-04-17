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Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию и продолжает поставки в Польшу и Молдову – "Укрэнерго"

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В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности
В энергосистеме Украины сохраняется достаточный резерв мощности
Фото: depositphotos.com

Украина 17 апреля начала экспортировать электроэнергию в Словакию. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"С сегодняшнего дня начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт в час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99–134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2–4 МВт в разные часы)", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что производства электроэнергии достаточно для удовлетворения нужд всех потребителей в Украине. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"Продолжается половодье. Уровень воды значительно выше, чем в предыдущие годы. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ", – отметили в "Укрэнерго".

В то же время сложной остается ситуация с энергоснабжением вдоль линии фронта. В частности, вчера в результате повреждения сетей из-за российских обстрелов Херсон и часть Херсонской области временно были обесточены. Энергетики оперативно возобновили питание.

Восстановление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, которые подверглись атакам со стороны противника.

Контекст:

Украина с 11 октября 2022 года прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Массовые ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, поэтому Украина должна прекратить экспорт "для стабилизации собственной энергосистемы", отметили в Минэнергетики.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цельИз-за обстрелов в стране вводили временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

12 февраля 2023 года "Укрэнерго" впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему сообщила об отсутствии дефицита мощности.

В конце февраля в Минэнерго сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины стабилизировалась и есть резервные мощности, которые позволяют возобновить экспорт украинской электроэнергии в Евросоюз.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ о возобновлении экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. 10 апреля прошел первый аукцион.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Молдова, Польша, Словакия, энергетика, Укрэнерго, экспорт, электроэнергия, энергосистема
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